Активисты SERB разрушили мемориал на месте убийства Бориса Немцова
Активисты движения SERB разрушили мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в столице. В результате происшествия пострадал волонтер, который дежурил возле мемориала
Активисты движения SERB разрушили мемориал на месте убийства политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в столице. В результате происшествия пострадал волонтер, который дежурил возле мемориала.
Волонтер проекта «Немцов мост» Григорий Симаков рассказал «МБХ медиа», что 17 марта мемориал на Большом Москворецком мосту дважды подвергся нападению активистами SERB.
Сначала на место убийства Бориса Немцова пришли сербовцы Гоша Тарасевич и Петр Рыбаков. Они забрали все портреты политика и фонарь, но цветы оставили. Позже пришли другие сербовцы, которые стали ногами распихивать цветы.
волонтеров попытались помешать акту вандализма, однако один из активистов SERB распылил едкое вещество из газового баллончика.
«Мы вызвали полицию, заявление написано. Пострадал Сергей Киреев. У него лицо немножко повреждено, но он постепенно приходит в себя», – рассказал Григорий Симаков.