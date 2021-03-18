Для горной резиденции Путина закупили рояль за 6 млн рублей и корзины для мусора за 76 тысяч рублей
Этот объект по документам проходил как «Дом приема официальных гостей», а его строительством занималась компания «Росинжиниринг», а обслуживанием - госкомпания «Газпрос социнвест»
Издание «Собеседник» опубликовало расследование о горнолыжной резиденции главы государства Владимира Путина «Ачипсе» в Краснодарском крае.
Этот объект по документам проходил как «Дом приема официальных гостей», а его строительством занималась компания «Росинжиниринг», а обслуживанием - госкомпания «Газпрос социнвест».
По данным издания, как и в случае с другими резиденциями Владимира Путина, небо над комплексом «Ачипсе» закрыто для беспилотных летательных аппаратов, а охраной гостей занимаются сотрудники ФСО.
Для нужд президента в горную резиденцию закупили коллекцию снегоходов, построили личную канатную дорогу и баню с водопадом. Внутри дома среди прочего есть рояль фирмы Blüthner Nicolaus II стоимостью 6 млн рублей и одеяла из гусиного пуха Cortina Frette по 140 тысяч рублей за штуку. Убранство резиденции и территории настолько роскошное, что даже мусор жильцы выбрасывают в кожаные корзины (76 тысяч рублей за единицу).