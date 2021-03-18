СКР спустя восемь лет возобновил допросы по делу о финансировании мэрской кампании Навального
Соратник оппозиционера Леонид Волков рассказал, что спустя 8 лет силовики начали проводить допросы по так называемому «делу о Яндекс.Кошельках». «Видимо, какие-то сроки продления подоспели, надо отчитаться, что „работа ведется“», - предположил политик
Следственный комитет возобновил допросы по уголовному делу о мошенничестве во время финансирования избирательной кампании Алексея Навального в 2013 году.
Соратник оппозиционера Леонид Волков рассказал, что спустя 8 лет силовики начали проводить допросы по так называемому «делу о Яндекс.Кошельках». «Видимо, какие-то сроки продления подоспели, надо отчитаться, что „работа ведется“», - предположил политик, слова которого приводит Znak.com.
К Леониду Волкову обратились несколько человек и сообщили, что их вызвали и допросили по этому делу в качестве свидетелей. Следователи спаршивали их о том, знакомы ли они с Константином Янкаускасом, Николаем Ляскиным, Владимиром Ашурковым, а также известно ли им о том, что указанные граждане «призывали граждан собирать денежные средства на компенсацию расходов в размере миллиона рублей», которые Навальный потратил на избирательную кампанию. Напомним, что в 2013 году оппозиционер баллотировался в мэры Москвы.
Свидетели также рассказали, что следователи предлагали им написать заявление на соратников Навального о том, что они стали жертвами обмана.
«Восемь лет уголовному делу, восемь. Тысячи допросов. Янкаускас и Ляскин до сих под подпиской о невыезде, Ашурков по сих пор в розыске. Следствие продолжает искать потерпевших», - написал Леонид Волков в Twitter.
По версии следствия, финансирование избирательной кампании Алексея Навального по выборам мэра Москвы осуществлялось по мошеннической схеме. Мошенничеством следователи считают пожертвования граждан и юрлиц на политическую деятельность оппозиционера.