Экс-прокурор Крыма призвала остановить строительство лагеря в ландшафтном парке Форос
Бывший прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала прекратить стройку в ландшафтном парке курортного поселка Форос. На месте вырубки планируется строительство детского оздоровительного лагеря
Бывший прокурор Крыма, а сейчас депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала прекратить стройку в ландшафтном парке курортного поселка Форос. На месте вырубки планируется строительство детского оздоровительного лагеря.
В интервью телеканалу РБК Наталья Поклонская заявила, что власти, напротив, должны «восстанавливать разрушенное, облагораживать территорию, и не трогать реликтовые деревья», лагерь можно было бы построить и в другом месте.
Поклонская сообщила, что посетила парк и сама видела реликтовые деревья, «заваленные строительным мусором». Депутат также отметила, что лично она бы на месте прокурора Крыма остановила стройку в Форосе до подробного разбирательства.
Ранее местные жители обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить вырубку столетних деревьев в парке, однако Кремль переадресовал жалобу крымским властям. Глава полуострова Сергей Аксенов в свою очередь заявил, что проверка якобы не обнаружила никаких нарушений на месте строительства лагеря.
Представитель компании-застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Иван Яценко пообещал, что вместо одного спиленного из-за строительных работ дерева «будет посажено три». Он также заявил, что часть вырубленных деревьев якобы «представляла опасность для парка из-за болезней или повреждения корневой системы».