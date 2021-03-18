Соавтор закона о «нежелательных организациях» извинился перед Анастасией Шевченко
Соавтор закона о «нежелательных организациях» и бывший депутат Госдумы Александр Тарнавский принес свои извинения ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая была осуждена за участие в деятельности такой организации
Соавтор закона о «нежелательных организациях» и бывший депутат Госдумы Александр Тарнавский принес свои извинения ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая была осуждена за участие в деятельности такой организации.
Экс-депутат признал, что парламентарии «ошиблись и не просчитали последствия» принятого ими закона.
Ранее Александр Тарнавский в интервью «Медузе» заявил, что закон о «нежелательных организациях» применяется властями неправильно и назвал документ «негодным». Экс-депутат признал, что власти используют документ для борьбы с политическими противниками и НКО, а это неправильно.
Тарнавский в этом же интервью заявил, что не знал о деле Шевченко, которую приговорили к 4 годам условно за сотрудничество с «нежелательной организацией». Сама активистка опубликовала в соцсети пост, в котором предложила Тарнавскому познакомиться. Портал 161.ru сообщает, что бывший депутат написал Анастасии Шевченко личное сообщение с текстом: «Извините, не был в курсе вашей истории, но обещаю в нее погрузиться. И чем смогу, быть с вами рядом».