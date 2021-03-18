Бойцы спецполка имени Ахмата Кадырова попросили президента разобраться с «Новой газетой»
Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на оскорбления со стороны «Новой газеты»
Бойцы чеченского полка полиции особого назначения имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором пожаловались на оскорбления со стороны «Новой газеты». Поводом для обращения стала статья о внесудебных казнях в Чечне, основанная на рассказе бывшего бойка спецполка Сулеймана Гезмахмаева.
Чеченские силовики назвали «Новую газету» «фейковым изданием», сотрудников редакции – «террористами в шкуре псевдожурналистов», а публикации издания – «гнусными нападками».
«Против нашего полка развернута самая настоящая информационная война, основным рупором которой является «Новая газета». Общеизвестно, что этот рупор крепко держат в своих руках западные спецслужбы», - говорится в обращении спецполка имени Ахмата Кадырова.
«Сидя в столице России, они (журналисты) систематически выпускают лживые статьи про нас, про Чеченскую республику. Мы считаем, что эти провокации надо остановить, так как они вредят всей нашей стране», - заявил один из бойцов.
Примечательно, что другой представитель спецполка заявил, что сейчас их принуждают к тому, чтобы кто-то один из них взял на себя ответственность (видимо за пытки задержанных), чтобы пресечь оскорбления всего личного состава».
Днем ранее в Грозном прошел митинг родственников сотрудников правоохранительных органов Чечни, которые потребовали закрытия «Новой газеты». Одновременно с этим правозащитный центр «Мемориал» сообщил о задержании родственников Сулеймана Гезмахмаева, которым настоятельно рекомендовали добиться от экс-бойца опровержения своих же слов о внесудебных казнях задержанных.