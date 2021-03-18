В Госдуме назвали неизбежным переход на четырехдневную рабочую неделю
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что в России рабочая неделя сократится с пяти до четырех дней. Этот процесс парламентарий назвал «неизбежным»
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил, что в России рабочая неделя сократится с пяти до четырех дней. Этот процесс парламентарий назвал «неизбежным».
В беседе с агентством «Москва» депутат от «Единой России» заявил, что к переходу на четырехдневную рабочую неделю подошла не только Россия, но и весь мир.
Вострецов предположил, что Росси будет переходить на четырехдневку постепенно. Сначала рабочую неделю сократят для женщин, а затем всех остальных. При этом для некоторых профессий пятидневную рабочую неделю могут оставить в силе.
Депутат также отметил, что при введении четырехдневки важно сохранить россиянам прежний размер зарплаты. Каким образом предлагается этого достигнуть, не уточняется.
Напомним, что первым с инициативой о переходе на четырехдневную рабочую неделю выступил зампред Совета безопасности России и бывший премьер Дмитрий Медведев. Затем было выдвинуто предложение сократить рабочую неделю для женщин, которым в нагрузку к основной работе приходится вести домашнее хозяйство.