Операторов связи обяжут передавать Роскомнадзору данные об абонентах и их звонках
Министерство цифрового развития подготовило документ, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору личные данные абонентов с целью «борьбы с серыми сим-картами»
Министерство цифрового развития подготовило документ, который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору личные данные абонентов с целью «борьбы с серыми сим-картами».
Если этот документ утвердят, что операторам связи придется предоставлять Роскомнадзору данные об абонентах, к которым сейчас имеют доступ только правоохранительные органы, сообщает РБК.
Так, надзорное ведомство получит информацию об именах абонентов, месте их жительства, дате рождения, а также данные паспортов граждан. Кроме того, сотовые компании должны будут передавать информацию обо всех звонках, голосовых, текстовых и мультимедийных сообщениях абонента, а также их количестве, времени передачи и номерах собеседников.
В Минцифры заверили, что содержание самих разговоров и сообщений Роскомнадзору доступно не будет.
В правительстве данную меру объяснили необходимостью бороться с «серыми» сим-картами, которые оформляются на юрлиц, а затем раздаются у торговых центров и используются для реализации различных мошеннических схем.