Орловский чиновник удивился нежеланию граждан работать за 15 тысяч рублей
Во время заседания в областном совете депутатов чиновник заявил, что жителям региона предлагают «не какие-то минимальные зарплаты», а целых 15–18 тысяч рублей. «Но все равно люди отказываются почему-то», - посетовал госслужащий с зарплатой в 80 тысяч рублей
Начальник управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников удивился нежеланию местных жителей работать за зарплату в 15 тысяч рублей.
Во время заседания в областном совете депутатов чиновник заявил, что жителям региона предлагают «не какие-то минимальные зарплаты», а целых 15–18 тысяч рублей. «Но все равно люди отказываются почему-то», - посетовал Александр Сотников, слова которого приводят «Орловские новости».
Чиновнику также не нравится, что жители Орловской области уезжают на работу в Москву, где зарплаты выше региональных. Г-н Сотников при этом отметил, что в Орловской области зарплата «белая», а в Москве – «черная».
По данным ИА «Орелград», зарплата самого Александра Сотникова составляет более 80 тысяч рублей (данные за 2019 год).
После того, как слова Сотникова о зарплатах в регионе процитировали СМИ, в департаменте социальной защиты заявили, что цитата из его выступления была «выдернута из контекста общего доклада».