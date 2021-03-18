В Новосибирске пианист во время концерта в филармонии осудил политические репрессии
Пианист Тимофей Казанцев во время концерта в Новосибирске осудил политические репрессии в стране и предложил зрителям оставить подписи в поддержку местной активистки Яны Дробноход, обвиняемой по дадинской статье
Пианист Тимофей Казанцев во время концерта в Новосибирске осудил политические репрессии в стране и предложил зрителям оставить подписи в поддержку местной активистки Яны Дробноход, которая обвиняется в неоднократном нарушении правил проведения митингов («дадинская статья»).
Видеозапись с концерта Тимофей Казанцев выложил на YouTube. Отметим, что концерт был приурочен к 120-летию со дня рождения пианистки Веры Лотар-Шевченко, ставшей жертвой сталинских репрессий.
Пианист обратился к зрителям и заявил, что на этом концерте было бы логичным высказаться о политических репрессиях, которые имеют место быть в современной России. При этом «дадинскую статью» Казанцев назвал «одним из колес репрессивной машины». Музыкант предложил зрителям оставить свои подписи в поддержку активистки Яны Дробноход, сообщает «Медуза».
Примечательно, что во время выступления Тимофея Казанцева на сцену вышел сотрудник филармонии, который попросил музыканта «закончить это все» и удалиться. Представители филармонии извинились перед зрителями «за незапланированное выступление участника концерта», хотя из зала доносились крики «Браво!» в адрес музыканта.
Уже после концерта Тимофей Казанцев в подписи под видео своего выступления отметил, что мероприятие памяти Веры Лотар-Шевченко «просто кричало о том, что репрессии - плохо», поэтому он не мог не высказаться на эту тему. Музыкант также сообщил, что за его выступление администрации филармонии «прилетело» от различных инстанций. Это еще раз доказывает, что политические репрессии в России существуют, как мы власти публично это не опровергали.