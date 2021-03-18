Пассажиры попросили Минтранс запретить авиакомпаниям взимать плату за выбор места
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой запретить авиакомпаниям взимать плату за выбор места в самолете во время онлайн-регистрации на рейс
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе Минтранса Виталию Савельеву с просьбой запретить авиакомпаниям взимать плату за выбор места в самолете во время онлайн-регистрации на рейс.
Глава объединения Илья Зотов просит Минтранс внести поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), которые бы обязали авиакомпании назначать место в самолете при онлайн-регистрации, если пассажир отказался оплачивать услугу выбора конкретного места.
В организации отметили, что сейчас многие перевозчики навязывают пассажирам услугу платного выбора мест, объединив ее в онлайн-регистрацией. В некоторых случаях пассажир лишается возможности зарегистрироваться на рейс самостоятельно через интернет, если он отказывается платить за выбор места.
Такая практика направлена на повышение доходов авиакомпаний, но при этом лишает пассажиров выбора, сообщают «Известия».
В Министерстве транспорта на письмо объединения пассажиров пока не ответили.