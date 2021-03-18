Мэрия Москвы выделила 375 млн рублей на закупку «автобусов-амфибий», но на маршруты они так и не вышли
Дарья Беседина направила запрос в Департамент транспорта Москвы, где ей ответили, что вопрос закупка пяти «амфибий» планируется к 2022 году. В ведомстве заверили, что часть ранее выделенных денег вернули в бюджет
Мэрия Москвы за три года (с 2019 по 2021 гг.) выделила из городского бюджета 375 млн рублей на закупку «автобусов-амфибий» (способны передвигаться по воде), которые журналисты ранее окрестили «новой дорогой игрушкой» главы Департамента транспорта Максим Ликсутова. При этом пока ни один из «плавающих» автобусов на маршрут так и не вышел.
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина сообщила в своем блоге на сайте «Эха Москвы», что вопрос закупки «автобусов-амфибий» только еще находится в стадии проработки. При этом колоссальные деньги на новые транспортные средства уже выделены.
Так, в рамках «субсидии на приобретение и обслуживание автобусов-амфибий» из московского бюджета было выделено 325 млн рублей. Еще по 50 млн рублей на эти цели выделили в 2020 и 2021 годах.
Дарья Беседина направила запрос в Департамент транспорта Москвы, где ей ответили, что вопрос закупка пяти «амфибий» планируется к 2022 году. В ведомстве заверили, что часть ранее выделенных денег вернули в бюджет.
Депутат Мосгордумы ответом из Дептранса не удовлетворилась, поэтому направила заявление в Контрольно-счетную палату о том, что из столичного бюджета выделили 325 млн рублей «на приобретение и обслуживание автобусов, которые в действительности никогда не закупались».
«Это, конечно, какой-то новый уровень: Мосгортранс открыто признался, что профукал неизвестно куда кучу денег. Возвращенная в бюджет часть, скорее всего, невелика (325 миллионов ведь освоены!). У меня в связи с этим вопрос: где деньги?», - добавила депутат.