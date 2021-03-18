Глава Роспотребнадзора попросила россиян не ездить на майские праздники за границу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от поездок за границу на майские праздники. Такие поездки чреваты завозом новых штаммов коронавируса, которые на сегодняшний день еще недостаточно изучены
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предостерегла россиян от поездок за границу на майские праздники. Такие поездки чреваты завозом новых штаммов коронавируса, которые на сегодняшний день еще недостаточно изучены.
Главный санитарный врач России рекомендовала гражданам провести длинные майские выходные дома, но если хочется поехать в отпуск, то лучше отдохнуть внутри страны.
«Для того чтобы сберечь свое здоровье, лучше оставаться внутри страны», - заявила Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».
Глава Роспотребнадзора рассказала, что «британский» штамм коронавируса россияне в основном привозят на родину из европейских стран и ОАЭ. Также специалисты выявили два случая заражения «южноафриканским» штаммом COVID-19. Заболевшие – туристы, приехавшие из ЮАР и Занзибара.