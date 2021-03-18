В Госдуму внесли законопроект о конфискации автомобилей у виновников «пьяных» ДТП
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о конфискации в пользу государства автомобилей у граждан, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Документ подготовили депутаты Государственного собрания Башкирии
На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о конфискации в пользу государства автомобилей у граждан, которые совершили ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Документ подготовили депутаты Государственного собрания Башкирии.
Законопроект вносит дополнение в часть 1 статьи 104.1 УК РФ пунктом «д», в котором говорится о конфискации в пользу государства автомобиля у водителя, совершившего преступление по части 2,4 и 6 статьи 264 УК РФ и статье 264.1 УК РФ.
Башкирские депутаты признали, что сейчас законодательством предусмотрены достаточно жесткие санкции за совершение «пьяных» ДТП, в которых пострадали или погибли люди, однако решение проблемы пьянства за рулем требует «комплексного» подхода. В этой связи предлагается ввести такую меру воздействия на водителей, как конфискация «орудия преступления», то есть транспортного средства.
Авторы инициативы отметили, что аналогичное наказание для пьяных водителей, например, предусмотрено в Белоруссии, Франции, Литве и Швейцарии. При этом белорусский опыт показал, что после введения конфискации автомобилей количество ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось на 42%.