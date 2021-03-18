Россия бесплатно поставит Никарагуа 250 автобусов «Группы ВАЗ»
Согласно распоряжению правительства, Минпромторгу из бюджета было выделено 1,3 млрд рублей на закупку в «ВАЗа» автобусов КАВЗ 4238-61. Стоимость одного транспортного средства начинается от 5,7 млн рублей
Россия до конца текущего года бесплатно поставят в Никарагуа 250 автобусов «Группы ВАЗ» и запчасти к ним.
Согласно распоряжению правительства, Минпромторгу из бюджета было выделено 1,3 млрд рублей на закупку в «ВАЗа» автобусов КАВЗ 4238-61. Стоимость одного транспортного средства начинается от 5,7 млн рублей.
В кабмине уточнили, что 250 автобусов безвозмездно будут переданы Никарагуа только в том случае, если власть республики закупят 300 «пазиков», которые производятся на Павловском автомобильном заводе (входит в «Группу ГАЗ»), сообщают «Открытые медиа».
Напомним, что летом прошлого года российские власти выделили 10 млн долларов (около 728,4 млн рублей) на развитие системы школьного питания в Никарагуа и на Кубе. В феврале 2021 года Россия бесплатно направила республике Никарагуа партию вакцины против коронавируса «Спутник V».