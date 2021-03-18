Десятки известных западных артистов потребовали снять обвинения с Люси Штейн и Марии Алехиной
Более 40 европейских и американских артистов, режиссеров и музыкантов написали открытое письмо в адрес российских властей с требованием освободить участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн
Более 40 европейских и американских артистов, режиссеров и музыкантов написали открытое письмо в адрес российских властей с требованием освободить участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Люсю Штейн. Обе являются фигурантками «санитарного дела», которое было возбуждено по факту нарушения антиковидных ограничений на протестном митинге 23 января.
В заявлении иностранных артистов и музыкантов говорится, что обвинения в адрес Марии Алехиной и Люси Штейн являются попыткой «заткнуть активистов и предостеречь людей от участия в протестах против коррупции».
Письмо подписали Вупи Голдберг, Джиллиан Андерсон, Спайк Джонс, Питер Гэбриел, Коллин Фаррел, Эд Харрис, Миа Фэрроу и многие другие, сообщает «МБХ медиа».
Подписанты также добавили, что преследование, основанное на политических взглядах, «неприемлемо в цивилизованном обществе».
В Pussy Riot сообщили, что открытое письмо западных деятелей культуры будет представлено на заседании Басманного райсуда Москвы по вопросу продления срока домашнего ареста фигурантам «санитарного дела».