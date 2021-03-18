В Грозном задержали родственников силовика, рассказавшего о внесудебных казнях
В Грозном сотрудники полиции задержали родственников бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал «Новой газете» подробности о пытках и внесудебных казнях в Чечне
В Грозном сотрудники полиции задержали родственников бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал «Новой газете» подробности о пытках и внесудебных казнях в Чечне.
Председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов рассказал «МБХ медиа», что все задержанные действительно приходятся родственниками Сулейману Гезмахмаеву и носят такую же фамилию.
По словам правозащитника, силовики потребовали от задержанных уговорить Сулеймана написать «покаянное письмо» и заявить, что ранее сказанное им в беседе с журналистами «Новой» не соответствует действительности. В противном случае, «всей семьей будет очень плохо».
Кроме того, силовики потребовали от задержанных сообщить о местонахождении матери и сестры Сулеймана Гезмахмаева.
Напомним, что после выхода статьи в «Новой газете» чеченские политики и общественники пожаловались президенту на журналистов, которые якобы распространяют клевету о силовиках.