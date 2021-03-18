18 марта 2021, 00:39
Владимир Путин потребовал от чиновников-коррупционеров вернуть украденные активы в Россию
Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры потребовал от чиновников «вернуть украденные средства и активы в Россию». Слова главы государства относятся к чиновникам, которые выводят за границу средства, полученные преступным путем
Фото: russian.rt.com
Президент Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры потребовал от чиновников «вернуть украденные средства и активы в Россию». Слова главы государства относятся к чиновникам, которые выводят за границу средства, полученные преступным путем.
Владимир Путин призвал прокуроров активней выявлять несоответствие расходов муниципальных и государственных служащих их доходам, сообщает ТАСС.
В ходе коллегии президент также заявил о необходимости совершенствования механизма возврата из-за границы активов, которые были приобретены на преступные доходы.
Кроме того, Владимир Путин потребовал от прокуратуры усилить антикоррупционную борьбу в сфере оборонзаказа, государственных закупок, госимущества и предоставления госуслуг.