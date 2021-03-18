18 марта 2021, 00:03
В Смоленске больницу оштрафовали из-за смерти пациента с коронавирусом
Промышленный райсуд Смоленска оштрафовал областную клиническую больницу из-за кончины пациента с подтвержденным коронавирусом. Руководство медицинского учреждения должно выплатить 150 тысяч рублей
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Промышленный райсуд Смоленска оштрафовал областную клиническую больницу из-за кончины пациента с подтвержденным коронавирусом. Руководство медицинского учреждения должно выплатить 150 тысяч рублей.
Поводом для разбирательства стала смерть пациента с COVID-19. Как установило следствие, врачи областной больницы неправильно лечили мужчину, в результате чего он скончался, сообщает РИА Новости.
Во время судебного разбирательства представители медучреждения заявили, что пациент имел ряд хронических заболеваний и скончался в результате осложнений. Суд счел эти доводы несостоятельными и признал вину больницы.
Кроме того, суд установил, что больница нарушила лицензионные требования, чем создала угрозу причинения вреда жизни и здоровью пациентов.