США ввели торговые санкции против России в наказание за отравление Скрипаля и Навального
Американский Минпромторг сообщил, что до 1 сентября в исполнении санкций предусмотрены исключения. Они не будут распространяться на авиацию, космос и предметы для шифрования и технологий программного обеспечения
Власти США объявили о введении новых торговых санкций против России, которые затронут экспорт, связанный с национальной безопасностью.
Американский Минпромторг сообщил, что до 1 сентября в исполнении санкций предусмотрены исключения. Они не будут распространяться на авиацию, космос, а также на предметы для шифрования и технологий программного обеспечения.
В Госдепартаменте США также сообщили, что Россия была внесена в перечень иностранных государств, с которыми полностью запрещается оборот оружия. В этом же списке оказались Афганистан, Кипр, Демократическая Республика Конго, Иран, Ливия, Сомали и Судан, сообщает РИА Новости.
В соответствии с этим решением экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для Росси, запрещается.
Новые санкции вводятся в связи с обвинениями в адрес Кремля в применении химического оружия. Власти США считают, что российские власти причастны к двум случаям применения химического оружия – отравлению Сергея Скрипаля и Алексея Навального боевым ядом «Новичок».