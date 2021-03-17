«Яблоко» сообщило о нежелании Госдумы лишать мандата депутата от «ЕР», который нарушил запрет на занятие бизнесом
Руководство Государственной думы проигнорировало обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» о лишении мандата депутата от «Единой России» Сергея Сопчука
Руководство Государственной думы проигнорировало обращение Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» о лишении мандата депутата от «Единой России» Сергея Сопчука. Ранее Генпрокуратура обнаружила у парламентария бизнес, который он передал в фиктивное управление своей сестре.
Глава ЦАП «Яблока» и муниципальный депутат Алексей Карнаухов рассказал «Открытым медиа», что партия направила в Госдуму запрос по поводу Сергея Сопчука еще в январе, но ответа так и не последовало.
По данным Генпрокуратуры, депутат-единоросс лично, а также через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год вложил более миллиарда рублей в компанию «Терней Золото», которая разрабатывает золотые месторождения.
Поскольку депутатам закон запрещает заниматься бизнесом, Сергей Сопчук передал активы в управление своей сестре Людмиле Стуковой. Прокуратура признала передачу бизнеса фиктивной, а суд по требованию ведомства взыскал в пользу государства с долю депутата в «Терней Золото», которая могла принести ему доход в размере 38 млрд рублей.
Партия «Яблоко» считает, что в соответствии с антикоррупционным законодательством Сергей Сопчук должен быть лишен депутатских полномочий.
На запрос партии в Госдуме сообщили, что этот вопрос рассмотрит фракция «Единая Россия», в которую входит г-н Сопчук. «Это уже смешно. Дело Сопчука поднимает важную проблему, что сейчас депутаты и парламентские партии проверяют на коррупцию сами себя», - заявили в центре антикоррупционной политики.
В Transparency International заявили, что Госдума просто обязана лишить Сопчука мандата, так как факт нарушения им законодательства был подтвержден Генпрокуратурой и судом. Однако «Единая Россия» демонстрирует откровенное нежелание исполнять законы, которые она сама же и принимает.
Член комиссии Госдумы по доходам Анатолий Выборный («ЕР») в свою очередь заявил, что для проведения проверки должны быть «достаточные основания и доказательства». Судя по всему, решения прокуратуры и суда для единороссов «достаточными основаниями» не являются.