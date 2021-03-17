17 марта 2021, 16:10
В Уфе местного адвоката зарезали прямо около здания Арбитражного суда
В Уфе найден мертвым 33-летний адвокат Александр Елисеев. В совершении преступления подозревают местного жителя, с которого юрист пытался через суд взыскать денежные средства
Фото: ufa1.ru
В Уфе найден мертвым 33-летний адвокат Александр Елисеев. В совершении преступления подозревают местного жителя, с которого юрист пытался через суд взыскать денежные средства.
Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Убийство».
Александр Елисеев был убит возле здания Арбитражного суда Башкирии на улице Пушкина. По словам очевидцев, между адвокатом и подозреваемым возник конфликт. Оппонент юриста повалил его на землю, после чего нанес ему несколько ударов ножом. От полученных травм Елисеев скончался.
Злоумышленник пытался свести счеты с жизнью, однако его попытка оказалась безуспешной. Сейчас он находится в больнице с ранением.