17 марта 2021, 15:42
Президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина «убийцей»
Американский президент также пообещал принять меры, чтобы Владимир Путин ответил за вмешательство в ход выборов в США и предупредил российского коллегу о последствиях, если факт вмешательства России будет доказан
Фото: allsides.com
Президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «убийцей».
Во время интервью ABC News журналист спросил у главы Белого дома, считает ли он российского президента убийцей. На это Джо Байден ответил: «Ммм, хм, да».
Американский президент также пообещал принять меры, чтобы Владимир Путин ответил за вмешательство в ход выборов в США. Г-н Байден добавил, что предупредил российского коллегу о последствиях, если факт вмешательства России в американские выборы будет доказан.
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что Джо Байден «оскорбил всех россиян», назвав президента «убийцей». «Путин - наш президент, нападки на него - это нападки на нашу страну!», - написал Володин в своем Telegram-канале.