СКР направил запрос в Италию об аресте двух шикарных вилл Михаила Абызова
Следственный комитет России направил итальянским коллегам запрос на арест имущества бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, который находится под арестом по делу о крупных хищениях
Следственный комитет России направил итальянским коллегам запрос на арест имущества бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, который находится под арестом по делу о крупных хищениях.
СКР при содействии итальянских следователей установил, что Михаил Абызов является конечным бенефициарным собственником зарегистрированной на Кипре компании Andulil Enterprises Limited. Это фирме принадлежат 100% акций итальянской Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l..
На Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l.. зарегистрированы два особняка в Италии. Один из объектов – это вилла Иль Тезоро в Тоскане. До того, как этот дом был куплен подконтрольной г-ну Абызову фирмой, там располагался люксовый отель.
В СКР указали, что обслуживание недвижимости, а также использование по назначению сельскохозяйственных земель, предполагает наличие наемных работников. Таким образом, похищенные чиновником деньги были вложены в развитие экономики государства Евросоюза.
Вторая итальянская вилла оформлена на сына Михаила Абызова.
Общую стоимость указанного имущества российские следователи оценили в 2 млрд рублей.
Напомним, экс-министр Михаил Абызов обвиняется в хищении средств компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд рублей, в легализации этих средств, а также в незаконной предпринимательской деятельности и передаче коммерческого подкупа в размере 78 млн рублей.