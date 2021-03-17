СКР не нашел оснований для наказания силовика, ударившего журналиста дубинкой по голове
Следственный комитет не нашел оснований для проведения проверки в отношении сотрудника Росгвардии, который намеренно ударил журналиста по голове дубинкой во время протестного митинга 2 февраля в Москве
Следственный комитет не нашел оснований для проведения проверки в отношении сотрудника Росгвардии, который намеренно ударил журналиста по голове дубинкой во время протестного митинга 2 февраля в Москве.
Заявление в СКР о превышении силовиком должностных полномочий направил сам пострадавший – ведущий Youtube-канала Real View Федор Худокормов.
Телеграм-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева сообщает, что следователи сочли действия росгвардейца правомерными. При этом Следственный комитет направил материалы дела в Росгвардию для проведения служебной проверки в отношении сотрудника, который ударил журналиста.
На стихийном митинге после суда над Алексеем Навальным Федор Худокормов снимал, как трое сотрудников ОМОНа избивали дубинками безоружного мужчину, который не оказывал никакого сопротивления. Затем один из силовиков оттолкнул Худокормова, а когда тот сказал ему: «Ты чего толкаешь журналиста», ударил его по голове два раза дубинкой. Видеозапись инцидента была опубликована в СМИ и социальных сетях.
Напомним, что ранее власти объяснили задержания и избиения сотрудников СМИ на протестных митингах тем, что силовики якобы не всегда могут идентифицировать журналистов. Это является неправдой, поскольку все пострадавшие на акциях протеста журналисты были в спецжилетах с надписью «Пресса».