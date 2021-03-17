Братья Навальные оспорили решение французского суда по делу о доносе «Ив Роше»
Алексей и Олег Навальные оспорили решение суда города Ванн в Бретани, который остановил производство по их жалобе на компанию «Ив Роше». Напомним, что по доносу российского представительства этой компании против братьев было возбуждено уголовное дело
Алексей и Олег Навальные оспорили решение суда города Ванн в Бретани (Франция), который остановил производство по их жалобе на компанию «Ив Роше». Напомним, что по доносу российского представительства этой компании против братьев было возбуждено уголовное дело.
Соратник Алексея Навального Леонид Волков рассказал, что в жалобе содержится обвинения в адрес бывшего гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру в «заведомо ложном доносе», который привел к возбуждению дела по факту мошенничества в 2012 году.
Судья города Ванн оставил компанию «Ив Роше» в статусе свидетеля, в отношении которого есть неустранимые сомнения. Для доказательства вины бывшего топ-менеджера компании нужно подтвердить, что в его действиях был злой умысел. То есть заявителям нужно доказать, что в компании тогда понимали, что действия Бруно Лепру приведут в будущем к «определенной цепочке событий», сообщает Znak.com.
Юристы братьев Навальных намерены добиваться продолжения процесса над «Ив Роше» по существу.
По версии следствия, фирма Алексея и Олега Навальных оказывала «Ив Роше» транспортные услуги якобы по завышенным ценам. Позже проведенный в косметической компании аудит показал, что сотрудничество с Навальными было выгодным, однако дело прекращено не было.
Алексей Навальный по делу «Ив Роше» получил 3,5 года условного срока, а его брата суд отправил в колонию. В феврале 2021 года суд заменил оппозиционеру условный срок по этому делу на реальный из-за того, что он якобы не отмечался в комиссии ФСИН. Суд при этом не принял во внимание тот факт, что политик находился на лечении в Германии, куда он был транспортирован в состоянии комы после отравления «Новичком».
Суд при вынесении решения о замене Алексею Навальному условного срока на реальный также проигнорировал решение Европейского суда по правам человека, который признал, что братья были осуждены за обычную коммерческую деятельность.