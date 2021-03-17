Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
17 марта 2021, 13:59

Общественная палата Чечни пожаловалась президенту на статью в «Новой газете» о внесудебных казнях

Общественная палата Чечни пожаловалась президенту Владимиру Путину на «Новую газету» из-за резонансной статьи о пытках и внесудебных казнях в республике, которая была основана на рассказе бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова

Общественная палата Чечни пожаловалась президенту на статью в «Новой газете» о внесудебных казнях
Фото: news.myseldon.com

Общественная палата Чечни пожаловалась президенту Владимиру Путину на «Новую газету» из-за резонансной статьи о пытках и внесудебных казнях в республике, которая была основана на рассказе бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова.

Организация попросила главу государства защитить сотрудников правоохранительных органов Чечни в связи с выходом «клеветнической» статьи.

Общественники считают, что журналисты, «прикрываясь свободой слова», опубликовали статью, которая порочит честь и достоинство сотрудников полиции, а также «наносит психологическую травму» родным и близким силовиков.

В заявлении также говорится, что «Новая газета» якобы пишет ложь о сотрудниках спецполка ППС имени Ахмата Кадырова, которые «запимаются борьбой с терроризмом».

Материалы по теме
Офис «Новой газеты» подвергся химической атаке после выхода статьи о пытках в Чечне
Бывший сотрудник полка ППС имени Ахмата Кадырова рассказал о пытках и внесудебных казнях в Чечне
Глава Чечни рекомендовал на должность мэра Грозного своего «младшего брата»
Сейчас на главной
Экономика
Счетная палата предупредила о риске возникновения топливного кризиса
Счетная палата предупредила о возможном повторении топливного кризиса 2018 года из-за роста розничных цен на бензин. Это неизбежно приведет к росту социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ
Ради «дворца Путина» под Геленджиком снесли детский лагерь
дворец путина
Ради «дворца Путина» под Геленджиком снесли детский лагерь
В селе Прасковеевка под Геленджиком из-за «дворца Путина» снесли детский лагерь. Теперь на его месте располагаются четыре шале, в одном из которых предполагается разместить VIP-театр
Власти США анонсировали новые санкции против России из-за вмешательства в выборы
вмешательство в выборы
Власти США анонсировали новые санкции против России из-за вмешательства в выборы
Ранее спецслужбы сообщили, что президент России Владимир Путин лично санкционировал кампанию по очернению кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена
Закон о «нежелательных организациях» - «негодный»
нежелательные организации
Закон о «нежелательных организациях» - «негодный»
Бывший депутат считает, что закон о «нежелательных организациях» не должен затрагивать некоммерческие организации, которые занимаются охраной природы, вопросами культуры и здравоохранения на деньги филантропов и благотворителей
Владимир Владимирович, где лекарства?
лекарства
Владимир Владимирович, где лекарства?
Росздравнадзор по итогам внеплановой проверки выявил нарушения в работе Департамента здравоохранения Владимирской области в вопросе обеспечения лекарствами льготных категорий граждан
«Единая Россия» пообещала отозвать «живодерский» законопроект
жестокое обращение с животными
«Единая Россия» пообещала отозвать «живодерский» законопроект
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал отозвать из Госдумы «живодерский» законопроект, подготовленный тремя женщинами-депутатами от партии власти
Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой через месяц
роскомнадзор
Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой через месяц
Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Twitter блокировкой на территории Российской Федерации, если администрация соцсети и дальше будет отказываться от удаления запрещенного контента
Глав Ульяновской области, Тувы и Дагестана назвали основными кандидатами на увольнение среди губернаторов
губернаторы
Глав Ульяновской области, Тувы и Дагестана назвали основными кандидатами на увольнение среди губернаторов
В «красную зону» попали глава республики Тува Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров
Наказание за систематическое вождение в пьяном виде будет ужесточено
ПДД
Наказание за систематическое вождение в пьяном виде будет ужесточено
По поручению вице-премьера Юрия Борисова готовятся поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для водителей за «систематическое» управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
Сотрудника «Центра геодезии» обвинили в разглашении гостайны из-за продажи старых бумажных карт
государственная тайна
Сотрудника «Центра геодезии» обвинили в разглашении гостайны из-за продажи старых бумажных карт
Антон Коломицын занимался поиском радиоактивных дотов времен войны. С этой целью он приобрел карты Генштаба 70-х годов. ФСБ России до сих пор считает эти карты секретными
Власти Турции изменили правила въезда в страну для туристов
туризм
Власти Турции изменили правила въезда в страну для туристов
Так, с 15 марта туристы должны в обязательном порядке заполнять электронную анкету для получения «кода здоровья», который содержит информацию о месте нахождения и истории перемещений человека
Авторская колонка
Морозотерапия тверской кичи
После выговора от врио начальника СИЗО Сергея Лисичкина за вызов врачей ночью репрессии набирали ещё большую динамику. Вышел истинный хозяин тверских казематов Сергей Виноградов и тут же собрал очередную дисциплинарную комиссию
Шестун Александр
Компания Apple согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства
смартфоны
Компания Apple согласилась предустанавливать российские приложения на свои устройства
Американская корпорация Apple согласовала с Министерством цифрового развития РФ установку приложений российских разработчиков на свои устройства при их первой настройке
В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения южноафриканским штаммом COVID-19
коронавирус
В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении случаев заражения южноафриканским штаммом COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора выявили первые два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Ранее в стране выявлялся лишь британский штамм
Ручное управление коронавирусом
Крым
Ручное управление коронавирусом
Власти республики Крым временно отменили запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен в начале пандемии коронавируса, чтобы отметить очередную годовщину присоединения полуострова к России
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили убивать бездомных животных
жестокое обращение с животными
Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили убивать бездомных животных
Депутаты Госдумы от «Единой России» на фоне принятия поправки к Конституции РФ о бережном и ответственном обращении с животными подготовили законопроект, который разрешает убивать бездомных животных
Бурятский депутат попросил президента вернуть в регионе прежний пенсионный возраст
пенсия
Бурятский депутат попросил президента вернуть в регионе прежний пенсионный возраст
Депутат Народного Хурала республики Бурятия Игорь Бобков предложил вернуть в регионе прежний пенсионный возраст, то есть 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин
«Всё для Европы! Всё для победы!»
вакцина от коронавируса
«Всё для Европы! Всё для победы!»
Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга сообщил о нехватке первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V». Чиновники сообщили, что препарата хватит от силы на одну неделю – сейчас в распоряжении города осталось около 40 тысяч доз