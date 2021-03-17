Общественная палата Чечни пожаловалась президенту на статью в «Новой газете» о внесудебных казнях
Общественная палата Чечни пожаловалась президенту Владимиру Путину на «Новую газету» из-за резонансной статьи о пытках и внесудебных казнях в республике, которая была основана на рассказе бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова
Общественная палата Чечни пожаловалась президенту Владимиру Путину на «Новую газету» из-за резонансной статьи о пытках и внесудебных казнях в республике, которая была основана на рассказе бывшего старшего сержанта спецполка ППС имени Ахмата Кадырова.
Организация попросила главу государства защитить сотрудников правоохранительных органов Чечни в связи с выходом «клеветнической» статьи.
Общественники считают, что журналисты, «прикрываясь свободой слова», опубликовали статью, которая порочит честь и достоинство сотрудников полиции, а также «наносит психологическую травму» родным и близким силовиков.
В заявлении также говорится, что «Новая газета» якобы пишет ложь о сотрудниках спецполка ППС имени Ахмата Кадырова, которые «запимаются борьбой с терроризмом».