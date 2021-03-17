Счетная палата заявила, что процесс газификации срывается из-за долгов республик Северного Кавказа
По итогам проверки газификации в России в период 2017-2020 годов Счетная палата к выводу, что главной проблемой являются хронические убытки «Газпром межрегионгаз» из-за долгов северокавказских республик
Счетная палата установила причину, по которой процесс газификации России идет очень медленно. Виноваты в этом, по мнению ведомства, республики Северного Кавказа.
По итогам проверки газификации в России в период 2017-2020 годов Счетная палата к выводу, что главной проблемой являются хронические убытки «Газпром межрегионгаз» из-за долгов северокавказских республик. Аудиторы отмечают, что на кавказских потребителей приходится больше половины газовых долгов.
За последний год дебиторская задолженность потребителей выросла на 2,4% и составила 180 млрд рублей. На республики Северного Кавказа приходится примерно 100 млрд рублей, сообщает РБК.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщал, что в кавказские республики газ по-прежнему поставляется без договоров, а план газификации за последние три года был выполнен всего на 15%. Главный аудитор страны считает, что такими темпами решить задачу по газификации будет невозможно.