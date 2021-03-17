17 марта 2021, 13:32
Российские арбитры Лиги чемпионов отказались преклонять колени в поддержку движения Black Lives Matter
Российские футбольные арбитры, обслуживающие матчи Лиги чемпионов, отказались преклонять колени в рамках солидарности движению Black Lives Matter. В УЕФА обещали их за это не наказывать
Фото: newsae.ru
Российские футбольные арбитры, обслуживающие матчи Лиги чемпионов, отказались преклонять колени в рамках солидарности движению Black Lives Matter.
16 марта во время 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» (2:0) главный судья матча Сергей Карасев, а также арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин отказались последовать примеру находившихся на поле футболистов и не выразили солидарность движению Black Lives Matter, которое борется с расизмом.
В УЕФА заявили, что российских арбитров не будут наказывать за отказ участвовать в акции солидарности. В организации отметили, что футболисты, тренеры и судьи сами принимают решение, участвовать им в акции или нет, сообщает РИА Новости.