17 марта 2021, 12:49
Под Волгоградом обрушилась часть объекта из музея-заповедника «Сталинградская битва»
Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения в историческом музее-заповеднике. Сотрудники ведомства по итогам проверки дадут оценку принимаемым мерам по сохранности объекта культурного наследия
Фото: photosight.ru
В Волгоградской области обрушился фронтон мельницы Гергардта, которая входит в список объектов музея-заповедника «Сталинградская битва».
Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения в историческом музее-заповеднике. Сотрудники ведомства по итогам проверки дадут оценку принимаемым мерам по сохранности объекта культурного наследия.
Отметим, что за последние сутки это уже второй инцидент с военными памятниками. Ранее в Татарстане практически полностью сгорел памятник воину-освободителю, который изначально должен был быть выполнен из огнеупорных материалов. По предварительным данным, монумент подожгли дети, игравшие с Вечным огнем.