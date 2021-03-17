Счетная палата предупредила о риске возникновения топливного кризиса
Счетная палата предупредила о возможном повторении топливного кризиса 2018 года из-за роста розничных цен на бензин. Это неизбежно приведет к росту социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ
Счетная палата предупредила о возможном повторении топливного кризиса 2018 года из-за роста розничных цен на бензин. Это неизбежно приведет к росту социальной напряженности накануне выборов в Госдуму РФ.
Счетная палата напомнила, что весной 2018 года россияне столкнулись со стремительным ростом цен на топливо на фоне повышения мировых цен на нефть. Властям тогда пришлось принимать меры, чтобы стабилизировать ситуацию с ценами на бензин. В частности, правительство использовало демпферный механизм, с помощью которого удалось минимизировать влияние мировых цен на нефть на стоимость бензина на российских АЗС, сообщает РБК.
Проведенный в 2020 году аудит выявил новые проблемы на топливном рынке, из-за чего страна снова оказалась на пороге кризиса.
По данным Счетной палаты, в конце2020 года цены на нефть снова стали расти, а кабмин рекомендовал нефтяным компаниям увеличить нагрузку на нефтеперерабатывающие заводы для удовлетворения растущего спроса. Аудиторы в свою очередь предлагают также увеличить минимальный уровень продажи топлива на бирже и скорректировать демпфирующий механизм для стабилизации ситуации на топливном рынке.