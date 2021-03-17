17 марта 2021, 11:47
Госконтракты в рамках нацпроектов стоимостью 500 млрд рублей достались недобросовестным исполнителям
Росфинмониторинг и федеральное казначейство проверили реализацию национальных проектов и выявили более 6 тысяч «недобросовестных исполнителей» государственных контрактов. Общая стоимость этих контрактов составляет 500 млрд рублей
Фото: rufincontrol.ru
Росфинмониторинг и федеральное казначейство проверили реализацию национальных проектов и выявили более 6 тысяч «недобросовестных исполнителей» государственных контрактов. Общая стоимость этих контрактов составляет 500 млрд рублей.
Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил агентству ТАСС, что «в зоне риска» находятся около 20 тысяч контрактов на 500 млрд рублей, что составляет четверть всей суммы, выделенной на национальные проекты из федерального бюджета за 2020 год.
При этом в текущем году расходы бюджета на реализацию нацпрограмм будут увеличены с прошлогодних 2,1 трлн рублей до 2,4 трлн рублей. Самым дорогостоящим стал нацпроект «Демография», на реализацию которого власти выделили 825 млрд рублей.