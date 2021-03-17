Ради «дворца Путина» под Геленджиком снесли детский лагерь «Золотая лоза»
В селе Прасковеевка под Геленджиком из-за «дворца Путина» снесли детский лагерь. Теперь на его месте располагаются четыре шале, в одном из которых предполагается разместить VIP-театр
В селе Прасковеевка под Геленджиком из-за «дворца Путина» снесли детский лагерь. Теперь на его месте располагаются четыре шале, в одном из которых предполагается разместить VIP-театр.
Детский оздоровительный лагерь «Золотая лоза» был расположен всего в двух километрах от резиденции Прасковеевка, которую Алексей Навальный назвал «дворцом Путина». Лагерь появился еще в 1968 году и какое-то время был базой отдыха научно-исследовательского института СНИИП, занимавшегося ядерным приборостроением. В нулевых годах СНИИП вошел в состав государственной корпорации «Росатом», сообщает «Проект».
Бывшие вожатые «Золотой лозы» рассказали журналистам, что в 2009 году впервые появись слухи о строительстве по соседству «дачи» для Владимира Путина. Затем рядом с лагерем появился виноградник, который охранял патруль.
В 2010 году собственником этих виноградников стала компания «Лазурная ягода», а владельцем фирм себя объявил бизнесмен Александр Пономаренко, близкий к «другу президента» Аркадию Ротенбергу. Последний, напомним, после выхода расследования о «дворце Путина» назвал себя владельцем этого объекта.
Нынешним владельцем «Лазурной ягоды» является ассоциация «Развитие аграрных инициатив», которая принадлежит Владимиру Колбину (сын покойного друга Путина Петра Колбина) и Геннадию Тимченко (еще один друг президента).
В 2017 году СНИИП выставил детский лагерь на продажу под предлогом кампании по распродаже непрофильных активов и сокращения издержек. Единственным участником тех торгов стал бизнесмен Дмитрий Южик, а имущество «Золотой лозы» было оценено в 66,4 млн рублей.
СНИИП тогда отменил аукцион без объяснения причин и позже объявил новые торги. Всего структура «Росатома» инициировала четыре аукциона, пока, наконец, лагерь не купила «Лазурная ягода». Эта компания также арендует земельный участок площадью 4 гектара вокруг лагеря, а в 2018 году ей достался еще один участок «Золотой лозы» с КПП, амбаром и мастерской.
Новый владелец сразу приступил к сносу первых корпусов. Родители и сотрудники детского лагеря писали обращения мэру Геленджика и главе Минобразования, а также собирали подписи под петицией на имя Владимира Путина. Однако лагерь все равно прекратил свое существование. Сейчас на этом месте идет стройка. Территорию вокруг стройки обнесли забором, а фото- и видеосъемка там запрещена.
Один из строителей рассказал «Проекту», что на месте корпусов лагеря почти уже достроены четыре шале. Внутри одного из шале будет VIP-театр «весь из мрамора» на 10 гостей. Строитель также подтвердил, что шале, виноградники и основное здание на мысе Идокопас («дворец Путина») – это один и тот же объект. Чтобы работать на этом объекте, по словам рабочего, нужно пройти проверку в ФСО.