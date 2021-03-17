В Татарстане дети играли с Вечным огнем и спалили «огнеупорный» памятник воину-освободителю
В городе Заинск республики Татарстана сгорел памятник Воину-освободителю на бульваре Победы, который якобы был изготовлен из огнеупорных материалов. По предварительным данным, монумент спалили дети
В городе Заинск республики Татарстана сгорел памятник Воину-освободителю на бульваре Победы, который якобы был изготовлен из огнеупорных материалов. По предварительным данным, монумент спалили дети.
Правоохранительные органы возбудили по факту инцидента уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».
Также проводится проверка в отношении заказчиков и изготовителей памятника воину-освободителю, поскольку контракт подразумевал использование огнеупорных материалов.
Телеграм-канал Baza в свою очередь сообщает, что пожар возле памятника устроили дети. На записи с камер видеонаблюдения видно, как дети играют с Вечным огнем, после чего памятник воину загорается.