17 марта 2021, 10:48
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа»
РКН в качестве причины удаления аккаунта @MBKhMedia указал, что в нем размещаются информационные материалы «Открытой России», а эта организация была признана в России «нежелательной»
Фото: newkuban.ru
Роскомнадзор потребовал от администрации Twitter удалить аккаунт издания «МБХ медиа». Редакция получила соответствующее уведомление о социальной сети.
РКН в качестве причины удаления аккаунта @MBKhMedia указал, что в нем размещаются информационные материалы «Открытой России», а эта организация была признана в России «нежелательной».
Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло в свою очередь сообщила, что Роскомнадзор им никаких уведомлений не направлял. «Они давно уже выбрали новую тактику - давить на сети или провайдеров, не предупреждая своих потенциальных «жертв»», - сообщила главред, слова которой приводит Znak.com.
Вероника Куцылло добавила, что «МБХ медиа» не имеет отношения к «нежелательным» организациям и не публикует их материалы.