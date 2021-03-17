17 марта 2021, 10:40
В Адыгее сотрудники ФСБ задержали мигранта за подготовку теракта
В Адыгее сотрудники ФСБ задержали приезжего из Центральной Азии по подозрению в подготовке теракта. При обыске у мигранта силовики нашли части самодельного взрывного устройства
Фото: РИА Новости
В Адыгее сотрудники ФСБ задержали приезжего из Центральной Азии по подозрению в подготовке теракта. При обыске у мигранта силовики нашли части самодельного взрывного устройства.
Центр общественных связей ФСБ сообщает, что выходец из Центральной Азии готовил теракт в местах массового пребывания граждан. Во время обыска сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли у задержанного компоненты бомбы и флаг запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Помимо этого, у задержанного нашли карту Майкопа с обозначенными на ней объектами атаки, средства связи, содержащие террористический контент, интернет-инструкции по изготовлению взрывных устройств и фальшивые миграционные документы.