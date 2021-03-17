Власти США анонсировали новые санкции против России из-за вмешательства в выборы
Санкции предусмотрены докладом американской разведки о вмешательстве в выборы. Ранее спецслужбы сообщили, что президент России Владимир Путин лично санкционировал кампанию по очернению кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена
Власти США на следующей неделе объявят о введении новых санкций против России, Ирана и Китая. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Новый пакет антироссийских санкций будет связан с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в выборы президента США 2020 года, сообщает CNN.
Санкции предусмотрены докладом американской разведки о вмешательстве в выборы. Ранее спецслужбы сообщили, что президент России Владимир Путин лично санкционировал кампанию по очернению кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.
После оценки степени воздействия российских властей на внутренние дела США главами силовых ведомств будет принято окончательное решение о санкциях.
Между тем, посольство России в США заявило, что доклад американской разведки представляет собой «очередной набор безосновательных обвинений в адрес РФ». Дипломаты отметили, что спецслужбы не предоставили никаких доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.