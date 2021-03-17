В Санкт-Петербурге у половины жителей города выявили антитела к коронавирусу
Европейский университет совместно с несколькими клиниками и лабораториями провел исследование и выяснил, что у половины жителей Санкт-Петербурга есть антитела к коронавирусной инфекции
Европейский университет совместно с несколькими клиниками и лабораториями провел исследование и выяснил, что у половины жителей Санкт-Петербурга есть антитела к коронавирусной инфекции.
Так, антитела G к коронавирусу были выявлены у 53,4% жителей северной столицы из репрезентативной выборки. Все анализы у них были взяты в феврале текущего года.
Для сравнения, по состоянию на ноябрь 2020 года антитела к COVID-19 были обнаружены у 24% жителей города.
С учетом поправок на чувствительность тестов, исследователи сделали вывод, что антитела есть примерно у 2,5 млн петербуржцев, сообщает РБК.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге с начала пандемии официально было выявлено 382 434 случаев заражения. 11 743 человека скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией.