Счетная палата написала отрицательное заключение на закон о просветительской деятельности
Счетная палата России подготовила отрицательное заключение на резонансный законопроект о просветительской деятельности, который Госдума приняла в окончательном чтении 16 марта
Счетная палата России подготовила отрицательное заключение на резонансный законопроект о просветительской деятельности, который Госдума приняла в окончательном чтении 16 марта.
Аудиторы пришли к выводу, что исполнение данного закона приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества.
По данным «Интерфакса», Счетная палата написала отрицательный отзыв на закон о просветительской деятельности еще в 2020 году. В заключении ведомства говорилось, что его реализация приведет к ограничениям деятельности организаций гражданского общества, НКО, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров и других организаций.
Согласно принятому законопроекту, теперь Минпросвещения и Минобрнауки должны будут лицензировать просветительскую деятельность, а также осуществлять контроль над ней. Таким образом, вся просветительская деятельность будет находиться под полным контролем государства.
Российские ученые и общественные деятели выступили категорически против принятия данного законопроекта, ответив, что он «убьет» всю просветительскую деятельность в стране.