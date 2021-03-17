Автор закона о «нежелательных организациях» назвал этот документ «негодным»
Бывший депутат считает, что закон о «нежелательных организациях» не должен затрагивать некоммерческие организации, которые занимаются охраной природы, вопросами культуры и здравоохранения на деньги филантропов и благотворителей
Автор закона о «нежелательных организациях» Александр Тарнавский раскритиковал собственный документ и заявил, что власти применяют его не правильно.
Бывший депутат Госдумы в интервью «Медузе» назвал закон о «нежелательных организациях» негодным и заявил, что его нужно менять. По словам Тарнавского, при подготовке этого законопроекта изначально речь шла о «коммерческой борьбе», но российские власти стали использовать его для борьбы с НКО и теми, кто поддерживает протестное движение.
Бывший депутат считает, что закон о «нежелательных организациях» не должен затрагивать некоммерческие организации, которые занимаются охраной природы, вопросами культуры и здравоохранения на деньги филантропов и благотворителей.
«Надо искать новые формулировки, а если не можем, то отменять [закон]», - добавил экс-депутат.
Тарнавский в интервью завил, что не следил за деятельностью организаций, которые попали в список «нежелательных», но у него нет ни одного доказательства того, что эти организации выполняли «задание иностранной спецслужбы», как считают власти. Про дело ростовской активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, осужденной за участие в деятельности нежелательной организации, экс-депутат также «ничего не знал».
Александр Тарнавский признался, что сам якобы планировал посетить форум независимых депутатов 13 марта в Москве, который полицейские сорвали как раз в рамках закона о «нежелательных организациях», но в последний момент у него изменились планы. Бывший парламентарий назвал задержание участников форума «показательной акцией», так как власти могли заранее отменить аренду зала, но предпочли демонстративно сорвать мероприятие.