Американская разведка обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента 2020 года
Американское разведывательное сообщество опубликовало доклад, в котором говорится о вмешательстве российских властей в выборы президента США 2020 года. Напомним, что ранее американские власти обвиняли Москву только во вмешательстве в ход выборов 2016 года
Американское разведывательное сообщество опубликовало доклад, в котором говорится о вмешательстве российских властей в выборы президента США 2020 года. Напомним, что ранее американские власти обвиняли Москву только во вмешательстве в ход выборов 2016 года.
По данным разведки, Россия проводила информационную кампанию против Джо Байдена и Демократической партии в целом, а Владимир Путин якобы «лично санкционировал» операцию по очернению кандидата в президенты.
При этом Дональду Трампу и Республиканской партии российская сторона оказывала информационную поддержку.
В докладе говорится, что действия России подорвали доверие американцев к избирательному процессу и обострили социально-политические разногласия в США.
Обвинение во вмешательстве в ход американских выборов разведка выдвинула также в адрес Ирана. Правда, иранские власти пытались дискредитировать Дональда Трампа, а не Джо Байдена.
Кремль назвал обвинения в свой адрес «безосновательными».