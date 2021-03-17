Студенты Академии художеств потребовали закрыть выставку экс-чиновницы Евгении Васильевой
Студенты и преподаватели Российской академии художеств имени Ильи Репина в Петербурге обратились к руководству музея при вузе с требованием немедленно закрыть выставку экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой
Студенты и преподаватели Российской академии художеств имени Ильи Репина в Петербурге обратились к руководству музея при вузе с требованием немедленно закрыть выставку экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой.
В знак протеста студенты принесли на открытие выставки портреты знаменитых художников. Кроме того, учащиеся и преподаватели подписали открытое письмо с требованием закрытия выставки Васильевой, напомнив о ее коррупционном прошлом, сообщает Фонтанка.
Ректор академии Семен Михайловский также выступил «категорически против» проектов с участием «одиозных персонажей», которые дискредитируют современное искусство.
Выставка Евгении Васильевой проходит в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств. Бывшая чиновница является почетным членом Академии.
Напомним, Евгения Васильева ранее занимала должность главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ, когда ведомством руководил Анатолий Сердюков. Васильеву журналисты называют близкой подругой экс-министра. В 2012 году Васильеву обвинили в хищении 3 млрд рублей у холдинга «Оборонсервис» и приговорили к 5 годам лишения свободы. Менее чем через полгода после вынесения приговора Васильеву освободили по УДО. Во время следствия она находилась под домашним арестом, но очевидцы часто видели ее в столичных бутиках.