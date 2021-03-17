В Башкирии возбудили восемь уголовных дел из-за контрактов ФСИН на строительство инфраструктуры
Следственный комитет по республике Башкирия возбудил сразу восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов между ГКУ «Управление капитального строительства» и ФГУП «Управление строительства № 3 ФСИН»
Следственный комитет по республике Башкирия возбудил сразу восемь уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов между ГКУ «Управление капитального строительства» и ФГУП «Управление строительства № 3 ФСИН». Общая стоимость этих контрактов составляет 970 млн рублей.
В материалах уголовных дел упоминаются 12 государственных контрактов, которые были заключены между упомянутыми организациями в период с 2018 по 2019 гг. без проведения конкурса. Контакты касались строительства нескольких объектов социальной инфраструктуры в Башкирии – школ, детских садиков, дома культуры и медицинского центра.
По условиям контрактов, ФСИН могла привлекать к строительным работам третьих лиц, поэтому организация подписала более дешевые контракты с другими фирмами, а сама получила из регионального и федерального бюджетов более 49 млн рублей.
Следственный комитет считает, что заказчик и подрядчик нарушили законодательство в области госзакупок, неэффективно расходовали бюджетные деньги и причинили ущерб государству.