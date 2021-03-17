Против экс-мэра Екатеринбурга возбудили дело из-за участия в митингах по несуществующей статье
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил о возбуждении против него административного дела из-за участия в протестных акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил о возбуждении против него административного дела из-за участия в протестных акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.
Политик в беседе со Znak.com отметил, что протокол был составлен по несуществующей статье. В документе указано, что Ройзман обвиняется по части 5 статьи 20.5 КоАП «Нарушение требований режима чрезвычайного положения». Судя по всему, полицейские под режимом ЧП имели ввиду антикоронавирусные ограничения.
Административному кодексу, данная статья не делится на подпункты, а режим чрезвычайной ситуации в России не вводился.
Протокол в отношении Евгения Ройзмана был составлен на основании заявления некоего Георгия Алексеева, который узнал об участии бывшего мэра в акциях протеста из СМИ. Ройзман на это отметил, что речь идет о «классическом доносе».