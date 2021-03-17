Супруга финдиректора «Роснефти» оказалась владелицей виллы и апартаментов в Италии
Жена финансового директора государственной компании «Роснефть» Петра Лазарева Галина оказалась владелицей виллы в Италии. Особняк носит название «Остуни», а из ее окон открывается вид на Адриатическое море
Жена финансового директора государственной компании «Роснефть» Петра Лазарева Галина оказалась владелицей виллы в Италии. Особняк носит название «Остуни», а из ее окон открывается вид на Адриатическое море.
Об итальянской вилле супруги топ-менеджера «Роснефти» говорится в расследовании Investigative Reporting Project Italy (IRPI), фрагменты которого опубликовали «Важные истории».
На территории виллы «Остуни» имеется собственный виноградник и частный причал для лодок и небольших яхт. Более того, прошлым летом владельцы объекта проложили грунтовую дорогу от шоссе к дому, вырубив деревья. В дело пришлось вмешаться властям.
Прокуратура региона вынесла решение о «превентивном изъятии» земли вокруг виллы Галины Лазаревой. По периметру были установлены таблички, чтобы остановить любые работы.
По данным «Важных историй», жене финдиректора «Роснефти» также принадлежат несколько апартаментов в жилом комплексе деревне Систиана, расположенной в Триестском заливе.
Юрист Григорий Машанов отметил, что формально топ-менеджерам «Роснефти» иметь заграничную недвижимость не запрещено. Однако если сотрудники имеют доступ к государственной тайне «даже минимального уровня», то им и их родственникам запрещается иметь счета в иностранных банках. При этом без такого счета обслуживать заграничную недвижимость невозможно. Юрист также отметил, что руководители уровня финансового директора вполне могут иметь доступ к гостайне.