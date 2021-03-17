Росздравнадзор потребовал от главы Владимирской области срочно решить проблему с лекарствами
Росздравнадзор по итогам внеплановой проверки выявил нарушения в работе Департамента здравоохранения Владимирской области в вопросе обеспечения лекарствами льготных категорий граждан
Росздравнадзор по итогам внеплановой проверки выявил нарушения в работе Департамента здравоохранения Владимирской области в вопросе обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.
По итогам проверки надзорное ведомство направило в адрес губернатора Владимирской области Владимира Сипягина представление об устранении нарушений прав граждан, связанных с обеспечением лекарственными препаратами. Росздравнадзор просит главу региона привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
По данным ведомства, во Владимирской области был нарушен контроль движения и учета лекарственных препаратов и медицинских изделий по льготному обеспечению. Департамент здравоохранения в установленные законом сроки не провел госзакупки лекарств для льготников.
В итоге льготные категории граждан, страдающие ревматическими заболеваниями, оказались без лекарств. Кроме того, граждане не могут дозвониться на горячую линию департамента и оставить обращение оператору.
Губернатор Владимирской области пока не прокомментировал ситуацию с обеспечением лекарствами льготников в регионе.
Ранее «Общая газета» сообщала, что владимирские депутаты обратились к главе региона с требованием срочно решить проблему нехватки лекарств для льготников. Так, глава комитета Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков сообщил, что в лекарствах на сегодняшний день нуждаются около 10 тысяч жителей региона.
Владимирские льготники остались без лекарств из-за новых правил госзакупок в сфере здравоохранения. Раньше больницы и поликлиники самостоятельно закупали лекарства, а с 1 января 2021 года закупки были переданы профильному департаменту. Депутаты в свою очередь отметили, что старая система закупок была разрушена, а новая так и не заработала, что и привело к нехватке лекарств.