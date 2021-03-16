«Единая Россия» пообещала отозвать «живодерский» законопроект депутатов от партии
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал отозвать из Госдумы «живодерский» законопроект, подготовленный тремя женщинами-депутатами от партии власти
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал отозвать из Госдумы «живодерский» законопроект, подготовленный тремя женщинами-депутатами от партии власти. Народные избранницы предложили разрешить убивать «гуманным способом» животных в приютах.
Российские интернет-пользователи напомнили «Единой России» о том, что летом в Конституцию РФ была внесена поправка о бережном и ответственном обращении с животными. Граждане обвинили партию власти в лицемерии, поскольку сначала она агитировала за эти поправки, а теперь предлагает убивать бездомных животных.Руководство «Единой России» поспешило заявить, что «живодерский» законопроект будет отозван.
«Вчера соцсети накрыла волна возмущения законопроектом. Не для того жители страны поддержали поправки в Конституцию и нашими коллегами по фракции «Единая Россия» принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе», – заявил Андрей Турчак.
Напомним, что действующее законодательство предполагает отлов безнадзорных животных, их вакцинацию, стерилизацию и выпуск. Депутаты от «ЕР» Галина Данчикова, Марина Беспалова и Надежда Максимова предложили наделить регионы правом решать вопрос об убийстве бездомных животных, поскольку они даже после стерилизации и вакцинации могут представлять опасность для людей.