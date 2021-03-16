16 марта 2021, 17:00
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского шпиона с бомбой
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина В.Л. Есипенко, который собирал информацию для спецслужб Украины. При обыске в автомобиле шпиона было обнаружено и изъято взрывное устройств
Фото: Центр общественных связей ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина В.Л. Есипенко, который собирал информацию для спецслужб Украины. При обыске в автомобиле шпиона было обнаружено и изъято взрывное устройство.
В пресс-службе ФСБ сообщили, что задержанный производил фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения, а также популярных у граждан мест в Крыму.
Украинского шпиона с бомбой силовики задержали в ходе проведения спецоперации, сообщает ТАСС.
Контактным лицом задержанного шпиона был офицер действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины полковник Кравчук.
Что касается найденной у задержанного бомбы, то он возил ее с собой в целях обеспечения собственной безопасности.