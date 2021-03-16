Госдума одобрила поправку о пяти годах тюрьмы за оскорбление ветеранов ВОВ
Депутаты Госдумы одобрили поправки об административной и уголовной ответственности за публичное «оскорбление памяти защитников Отечества». Эти поправки были подготовлены депутатом от «Единой России» Ириной Яровой
Депутаты Госдумы одобрили поправки об административной и уголовной ответственности за публичное «оскорбление памяти защитников Отечества». Эти поправки, подготовленные депутатом от «Единой России» Ириной Яровой, предполагают наказание за оскорбление ветеранов вплоть до лишения свободы сроком на 5 лет.
Законопроект вносит изменение в статью 13.15 Административного кодекса о злоупотреблении свободой массовой информации и увеличивает размер штрафа до 5 млн рублей за «унижение чести и достоинства» ветерана Великой Отечественной войны и «публичное распространение заведомо ложных сведений» о ветеранах ВОВ.
Также предполагается внесение поправки в статью 354.1 Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма». По измененной статье распространение ложной информации о ветеранах ВОВ или унижение его чести и достоинства будет наказываться лишением свободы на 3 года. На 5 лет за это могут посадить, если указанные деяния были совершены посредством СМИ и интернета.
Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны после суда над оппозиционером Алексеем Навальным, которого признали виновным в клевете в адрес участника войны Игната Артеменко. Поводом для возбуждения дела стал его комментарий в Twitter по поводу агитационного ролика за принятие поправок в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина, в котором среди прочих снялся ветеран. Политик назвал снявшихся в ролике людей «холуями» и «предателями». Навальному по этому делу назначили штраф в 850 тысяч рублей, хотя гособвинитель Екатерина Фролова просила посадить политика на 3,5 года.