Компании Евгения Пригожина получили контакты на поставку питания в больницы на 2,7 млрд рублей
Структуры близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» получили новые государственные контракты на организацию питания в социальных учреждениях
Структуры близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина» получили новые государственные контракты на организацию питания в социальных учреждениях.
Компании Пригожина выиграли тендеры на поставку питания в больницы Москвы общей стоимостью 2,7 млрд рублей, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на портал госзакупок.
Всего с декабря 2020 года по март 2021 года департамент Москвы по конкурентной политике провел 52 тендера на поставку питания в медицинские учреждения почти на 3 млрд рублей. Победителем 36 тендеров (общая стоимость контрактов 2,7 млрд рублей) стали три фирмы, которые журналисты связывают с «поваром Путина». Контракты достались компаниям АВК, «Социальное питание “Центр”» и «Верона».
Оставшиеся контракты на 265 млн рублей получил восемь фирм, которые не связаны с Евгением Пригожиным.
Отметим, что связанные с Пригожиным компании являются основными получателями государственных контрактов на организацию питания в школах, детских садах и больницах Москвы. Только в 2020 году его компании получили господряды на 40,5 млрд рублей.